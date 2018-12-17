Бюджет все-таки «резиновый»? Голикова оправдывает нищенство россиян работой на «частников»

Депутат забывает о том, что даже врачи, работая в частных клиниках, получают зарплату на 38% больше, чем их коллеги-бюджетники.

Татьяна Голикова высказала мнение о том, что работники, которые уходят от государственной службы и работают на предпринимателей любой отрасли, имеют доход ниже, нежели бюджетники. То есть, по сути, депутат оправдывает нищенство россиян работой на «частников». Разве бюджет все-таки «резиновый»? В данном вопросе стоит разобраться. Можно взять отдельный и «наболевший» сегмент российских бюджетников – врачи.

По Росстату и оценкам Минздрава у них все замечательно, только вот живые опросы доказывают обратное. Порой официальная цифра отличается от реальной более, чем на 60%. Это достаточно плачевный результат, ведь это одна из самых тяжелых и важных профессий в мире, а оценивается чуть ли не как работник McDonald's в США.

Также стоит привести реальные цифры. Первая строчка данных – это заработная плата на частных предприятиях, а вторая относится к государственным работникам. Результат, как говорится, налицо.

К тому же, не стоит обвинять частную сферу в низких заработных платах. Во-первых, законы рыночных отношений гласят, что предпринимателю невыгодно, чтобы его работник поработал недолго и потом ушел из-за низкой оплаты труда. Ведь такой «круговорот сотрудников» приведет к убыткам и потребности обучать новые кадры, а время – деньги. Во-вторых, если же все-таки это происходит и «частники» получают меньше, чем госработники (что бывает достаточно редко), то в этом, зачастую, повинны именно условия, в которых работает предприятие. Например, высокие налоги, отсутствие поддержки государством, маленький спрос на отрасль и так далее. Стоит сделать выводы.