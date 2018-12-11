США больше не «господин»: Путин предсказал ослабление позиций доллара на мировом рынке

Сегодня, 16:26 \\ Экономика

Доверие к иностранной валюте снижается с завидными темпами, считает президент.

Выступая на трехдневном МЭФ в Петербурге, Владимир Путин предсказал ослабление позиций американского доллара на мировом рынке. Глава государства напомнил, что основные правила финансовой системы, которой пользуется все мировое экономическое сообщество, было создано еще в рамках Бреттон-Вудской системы в 1944 году. Сейчас баланс сил и приоритетов весьма изменился. Как и отношение мировой экономики к доллару. Вывод напрашивается сам по себе: США больше не «господин» на валютном рынке.

Владимир Владимирович считает, что сделав доллар инструментом давления на страны, американские власти сами подорвали свои преимущества. Новые экономические центры повышают роль региональной валюты, отходя от стандартов 75-летней давности.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июля. В ходе проведения данного форума представители деловых кругов не только из России, но и из стран Европы обсуждают ключевые моменты развития мировых экономических вопросов.

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Автор - Алена Корнеева
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