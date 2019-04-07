В 12 раз за семь лет увеличилась в столице доля закупок у малого бизнеса

Сегодня, 11:02 \\ Экономика

Шестого июня в Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2019. Это мероприятие в первый день его работы посетил заммэра Москвы Владимир Ефимов, рассказавший об увеличении доли закупок столичных заказчиков у субъектов малого предпринимательства (СМП) в 12 раз за последние семь лет. Доля малого бизнеса в прошлом году составила почти 40% от всего объема закупок по 44-ФЗ. За последние пять лет представители СМП предоставили столичным заказчикам товары и услуги на общую сумму в 1 трлн. рублей. Об этом пишет сайт московского градоначальника.

Сообщается, что столичный рынок закупок стал пользоваться все большим интересом со стороны поставщиков из других субъектов Российской Федерации. Так, за прошлый год их доля от общего объема закупок мегаполиса у СМП составила 25%. Этому во многом способствовала деятельность «Портала поставщиков». Каждый день на нем регистрируется от ста до двухсот новых пользователей. Планируется, что в текущем году, в связи с таким активным интересом, доля региональных поставщиков в закупках Москвы увеличится до 30%.



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