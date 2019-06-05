«Газпром» снижает цены - компания готова решать вопрос транзита газа на Украину

Сегодня, 15:36 \\ Экономика

Российская сторона готова предоставить «Нафтогазу» скидку в 25%, заявил в рамках ПМЭФ-2019 Алексей Миллер.

Петербургский международный экономический форум не обошёл в своих обсуждениях и Украину – ведь до введения в строй «Северного потока-2» именно эта страна является «вратами в Европу». Да и после, по уже готовому пути пускать газ будет проще и дешевле.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что договор будет продлён только при благоприятных коммерческих отношениях. Он же отметил, что такие отношения будут одновременно взаимовыгодными и прагматичными. Именно в таком случае приемлемые тарифы начнут свою работу. Также премьер-министр считает, что у киевских властей прагматичность будет выше политических интриг и спекуляций.

На эти слова ответил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев, сказав, что его компания готова общаться с Россией вплоть до добавления «новых судебных споров».

До этого в январе в Брюсселе Еврокомиссия вместе с РФ и Украиной провели переговоры и ЕК сообщила публике следующее: контракт должен быть подписан минимум на 10 лет, объёмы газа должны подходить всем инвесторам, кои решат улучшить украинскую транспортную систему для газа.

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Автор - Ярослав Петров
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