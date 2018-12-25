Взяли в клещи? Сечин признался, что США уже контролируют часть промышленности России

На примере «Русала» и антироссийских санкций глава Роснефти показал, как Вашингтон влияет на экономику РФ.

С момента введения Западом жёстких ограничений в отношении России, руководство страны предпринимает все необходимые меры, чтобы максимально нивелировать влияние санкция на экономику и жизнь россиян. Однако эти усилия могут оказаться напрасными. Более того, США уже взяли Москву в клещи контролируют часть промышленности РФ. Такой вывод напрашивается после заявление главы Роснефти Игоря Сечена.

Руководитель госкорпорации признался журналистам, что Вашингтон имеет влияние на целый ряд отраслей российской промышленности. На примере «Русала» он объяснил, что Штаты могут оказывать воздействие на алюминиевую сферу.

Слова Сечина успел прокомментировать профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов. Он согласился с мнением главы Роснефти лишь частично. По его словам, санкции действительно оказались эффективным инструментом воздействия на целые отрасли российской экономики и «Русал» здесь удачный пример. После отмены ограничений акции компании выросли в цене практически мгновенно. Однако говорить о полноценном контроле преждевременно, считает эксперт.