Благоустройство дворов становится выгодным бизнесом для столичных предпринимателей

Столичные власти 4 июня приняли решение по благоустройству 17 дворов в Таганском районе на средства от платных парковок. В последнее время московские предприниматели проявляют все больший интерес к работам по обустройству детских игровых площадок в местных дворах. Как рассказал вице-мэр Владимир Ефимов, только за прошлый год здесь подписали более 800 соответствующих контрактов. Претендентами на возможность обустроить детскую площадку по итогам 843 прямых закупок в минувшем году в среднем являлись по четыре компании. По словам чиновника, также благоустройство игровых площадок, кроме прямых закупок, зачастую включено в закупки на комплексное благоустройство районов и округов. Об этом написал сайт «Вечерняя Москва».

Как говорят столичные предприниматели, в заказах по обустройству детских игровых площадок есть ряд достоинств для бизнеса. В частности, речь идет о гарантированности заказа, четко обозначенных сроках его выполнения и возможности обратиться за помощью к городу, которую тот готов оказать в любой момент.



