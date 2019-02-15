«Шок для экономики»: Кудрин рассказал о катастрофических последствиях ареста Калви

Сегодня, 11:10 \\ Экономика

После задержания основателя компании Baring Vostok Майкла Калви отток капитала из России достиг отметки в $40 млрд.

В начале года Россию потрясла новость о задержании известного предпринимателя, гражданина США Майкла Калви, являющегося основателем инвестиционной компании Baring Vostok. Его и ещё нескольких бизнесменов обвинил в мошенничестве в особо крупном размере, хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Многие усмотрели в этом деле политический подтекст с оглядкой на гражданство Калви. Вместе с тем бизнес после случившегося дал серьёзную «ответку» властям. Об этом рассказал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.

Из его слов следует, что уже сейчас можно говорить о катастрофических последствиях ареста Калви. Произошедшее Кудрин назвал не иначе, как «шок для экономики России». Глава Счётной палаты высказал недоумение, почему бизнесмена держат под арестом, несмотря на его огромный авторитет в бизнес-среде. Это, а также то, что предприниматели не усматривают справедливости в российском правосудии, органах арбитража, создаёт опасные для экономики условия, уверен Кудрин. Только с начала года, когда был задержан Калви, отток капитала из страны увеличился вдвое и достиг отметки в $40 млрд.

Кудрин также добавил, что подавляющее большинство предпринимателей не хотят связываться с Россией ввиду последних событий. 70% респондентов из числа бизнесменов уверены, что вести дела в РФ небезопасно.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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