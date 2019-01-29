Транспортная компания «ПЭК» сообщила об открытии склада 3PL в Екатеринбурге

Работающая с 2011 года «ПЭК» является одной из ведущих компаний в РФ, предоставляющей услуги по грузоперевозкам. Ее клиентская база составляет порядка 3,5 миллиона. Как отмечает пресс-служба «ПЭК», она успешно расширила свое присутствие в Свердловской области, запустив в работу в Екатеринбурге склад 3PL. 3PL (англ. Third Party Logistics) подразумевает собой предоставление клиентам логистических услуг или комплекса услуг (в том числе доставку и «трекинг» товаров). Об этом информирует «Газета.ру».

Складской комплекс находится рядом с транспортной развязкой в Екатеринбурге и предоставляет полный спектр 3PL-услуг. Его площадь составляет три тысячи «квадратов», комплекс может вместить до шести тысяч палето-мест. На нем обеспечивают оперативную и удобную погрузо-разгрузку, благодаря наличию новой складской техники, автомобильной площадки (ее площадь составляет 2200 квадратных метров) и оборудованию доков доквеллерами. В планы «ПЭК» входит создание сети таких складов на территории нашей страны.











