В Правительстве Москвы рассказали о развитии системы электронных аукционов

Как рассказал «Ведомостям» министр Правительства Москвы, заммэра Москвы по вопросам земельно-имущественных отношений и экономполитики Владимир Ефимов, положительный опыт столицы в работе с системой электронных торгов можно использовать во всех регионах России.

«С 2017 года через систему электронных аукционов в аренду и на правах собственности перешло около двух тысяч объектов, которые находились на муниципальном балансе. За пять месяцев текущего года мы передали в аренду и реализовали более 700 городских объектов недвижимости», – отметил Ефимов.

«Об актуальных предложениях мы информируем потенциальных клиентов по всем возможным каналам коммуникации. На инвестиционном портале Москвы работает множество сервисов, удобных приобретателям горимущества для пользования. Благодаря открытости и удобству системы электронных аукционов, спрос на объекты растет. Соответственно, растет и конкуренция. В 2018 году на один лот претендовали пять участников торгов, в этом году – уже семь», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.







