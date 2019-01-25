«Всего» на 40 копеек: Новая волна роста цен на бензин возмутила автолюбителей

Топливо будет дорожать все больше, уверены водители, так и до 75 рублей за литр якобы дойдет.

В соцсетях водитель из Подмосковья опубликовал пост о том, что началась новая волна роста цен на бензин. Мол, в лето с подорожанием топлива. Такая картина возмутила автолюбителей и они считают, что обещания правительства о том, что больше бензин дорожать не будет, пока остаются пустыми словами. Несмотря на то, что топливо подорожало «всего» на 40 копеек, автолюбители уверены, что так, якобы, и до 75 рублей за литр дойдет.

Публикации были датированы первым и вторым июня и между этими днями уже разница цен налицо. Возможно, новый рост цен обусловлен объективными факторами, но объяснения стоит ожидать от правительства, если они вообще последуют. Может быть, это инициатива «Лукойла» повысить цену, но зная обстановку в стране и реакцию на малейшие скачки стоимости топлива, вряд ли компания решилась бы на такое. Впрочем, время покажет, всему в этом мире есть разумное объяснение и остается надеяться, что водители его получат.