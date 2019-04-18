В июне рубль угодит в «зону турбулентности»

Сегодня, 11:30 \\ Экономика

Эксперт полагает, что ключевая ставка не понизится сейчас, если позволят условия.

По словам финансового эксперта, на рубль в июне повлияет колебание нефтяных баррелей – Brent сейчас на уровне минимальной цены на февраль и стоимость может снизиться ещё. Дополнительный стресс для рубля обеспечивается отсутствием необходимой опоры в сырье. В конце первого летнего месяца будут заседать ОПЕК+, которые определят дальнейшее развитие. Скорее всего, соглашение продлят, так как цены сформированы именно с учётом этого варианта.

Для опоры рубль пользуется аукционами Министерства финансов по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ). К счастью, Минфин уже перевыполнил план, поэтому здесь всё хорошо. Заседание Центробанка РФ вряд ли снизит ключевую ставку – при благоприятных условиях её снизят в сентябре.

Из-за столь разноплановых факторов, июнь для рубля окажется настоящей «зоной турбулентности», о выходе из которой прогнозов пока не слышно.

Поделиться новостью:
Автор - Ярослав Петров
Главное за неделю

«Где русские участники?» - Жириновский увидел дискриминацию русских в детском шоу

Слова лидера ЛДПР можно расценить как разжигание межнациональной розни, поэтому ему не...

Российскую термоядерную установку токамак Т-15 МД запустят в декабре 2020

Установка используется для развитие российских проектов, связанных с управляемым ядерным...

Сиди в России! «Билайн» выставляет гигантские цены на услуги связи за границей

Случайно нажав на кнопку включения мобильного интернета, клиентка «Билайн» была вынуждена...

За провал переговоров — смерть: в КНДР казнили пятерых дипломатов

После разрыва с США северокорейский диктатор проявил крутость характера.

В Китае посчитали купленные российские С-400 устаревшими и переоцененными

Военные эксперты заявили, что зенитные комплексы HQ-9 собственного производства...

США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

 Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о...

В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

 Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста,...

Будут добивать: Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко - Жириновский

«Загонщику» Порошенко – Михаилу Саакашвили – новый президент Украины сегодня вернул...

Из Туркменистана в Россию сбежала почти треть населения страны

С 2008 по 2018 годы число граждан республики сократилось на 1,8 млн человек. Причины —...

ВВС Израиля уничтожили установку ПВО в Сирии

Сирийская «Шилка» была взорвана ответным огнем с израильского самолета.

Жириновский: «Бюджет доплатит к материнскому капиталу ещё 450 тысяч»

Идею «отцовского капитала» продвинул лидер ЛДПР.

Лаврова и Шойгу встретили протестами и требованиями в Японии

Министр иностранных дел России вмести с министром обороны прибыли с визитом в страну...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ