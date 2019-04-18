В июне рубль угодит в «зону турбулентности»

Эксперт полагает, что ключевая ставка не понизится сейчас, если позволят условия.

По словам финансового эксперта, на рубль в июне повлияет колебание нефтяных баррелей – Brent сейчас на уровне минимальной цены на февраль и стоимость может снизиться ещё. Дополнительный стресс для рубля обеспечивается отсутствием необходимой опоры в сырье. В конце первого летнего месяца будут заседать ОПЕК+, которые определят дальнейшее развитие. Скорее всего, соглашение продлят, так как цены сформированы именно с учётом этого варианта.

Для опоры рубль пользуется аукционами Министерства финансов по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ). К счастью, Минфин уже перевыполнил план, поэтому здесь всё хорошо. Заседание Центробанка РФ вряд ли снизит ключевую ставку – при благоприятных условиях её снизят в сентябре.

Из-за столь разноплановых факторов, июнь для рубля окажется настоящей «зоной турбулентности», о выходе из которой прогнозов пока не слышно.