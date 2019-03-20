Налоговый «капкан»: Россияне потратили на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание на 12% эксперты оправдывают повышением зарплат для бюджетников.

Стало известно, что формально бесплатные государственные услуги значительно подорожали на 12,3%. Это означает, что россияне потратили на госуслуги на 843 миллиарда рублей больше, то есть почти в три раза, в виде налогов, чем за предыдущие три года, говорит Росстат.

Эксперты оправдывают данную динамику тем, что значительное увеличение заработных плат для бюджетников, то есть врачей и учителей естественным образом влияет на повышение налогового бремени и заставляет россиян платить больше. Но парадокс состоит как раз-таки в том, что в три раза больше население заплатило за тот же объем услуг.

Также стоит отметить, что сведения о росте заработных плат почему-то не дошли до самих россин. Ведь по данным Росстата реальные доходы населения упали на 2,3% за первый квартал 2019 года.

И именно из-за этого упал рейтинг Владимира Путина по результатам опроса, опубликованном на сайте ВЦИОМ. Граждане просто не видят улучшений и ожидать их совсем не стоит в 2019 году, уверены экономисты.

В таком случае, вопрос остается открытым. Почему россияне в три раза больше заплатили за тот же объем бесплатных госуслуг и попали в налоговый «капкан»?