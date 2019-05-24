Конкурс для галочки: «Альфа-банк» пытается привлечь клиентов акциями по картам «для элиты»

Когда пользователи Сети разоблачили руководство организации, банкиры даже не стали отнекиваться.

«Альфа-банк» снова порадовал своих клиентов новой акцией. Теперь для лиц, которые любят путешествовать рейсами авиакомпании «Аэрофлот», доступна карта Black Edition. Держатели карты сразу получают 3000 приветственных миль, а за каждые мили им начисляется по 60 рублей. Также они могут бесплатно заказывать такси в аэропорт, бизнес-залы. Оплата этих услуг будет производиться вышеупомянутой картой. А средства на нее будет направлять сам банк. И один из самых приятных бонусов – это бесплатное обслуживание карты, но на деле этот самый бонус доступен далеко не всем.

Одна из пользовательниц придирчиво ознакомилась с условиями конкурса и поняла, что понятие «бесплатная карта» использовано не совсем корректно. Оказалось, если траты по карте и остаток на счету отличается от тех показателей, которые банки считают обязательным минимумом, за пользование картой каждый месяц высчитывается по пять тысяч рублей. В итоге девушка поняла, что пользоваться картой и ее бонусами смогут лишь клиенты, у которых ежемесячный доход не меньше 400 тысяч рублей, или на карте сразу имеется сумма в три-пять миллионов рублей. В противном случае этот привлекательный прямоугольничек станет источником убытка и головной боли. Деньги на обслуживание карты «сожрут» львиную часть дохода среднестатистического россиянина.

Когда комментатор указала руководству на этот момент, банкиры даже отрицать не стали.