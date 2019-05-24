Конкурс для галочки: «Альфа-банк» пытается привлечь клиентов акциями по картам «для элиты»

Сегодня, 20:00 \\ Экономика

Когда пользователи Сети разоблачили руководство организации, банкиры даже не стали отнекиваться.

«Альфа-банк» снова порадовал своих клиентов новой акцией. Теперь для лиц, которые любят путешествовать рейсами авиакомпании «Аэрофлот», доступна карта Black Edition. Держатели карты сразу получают 3000 приветственных миль, а за каждые мили им начисляется по 60 рублей. Также они могут бесплатно заказывать такси в аэропорт, бизнес-залы. Оплата этих услуг будет производиться вышеупомянутой картой. А средства на нее будет направлять сам банк. И один из самых приятных бонусов – это бесплатное обслуживание карты, но на деле этот самый бонус доступен далеко не всем.

Одна из пользовательниц придирчиво ознакомилась с условиями конкурса и поняла, что понятие «бесплатная карта» использовано не совсем корректно. Оказалось, если траты по карте и остаток на счету отличается от тех показателей, которые банки считают обязательным минимумом, за пользование картой каждый месяц высчитывается по пять тысяч рублей. В итоге девушка поняла, что пользоваться картой и ее бонусами смогут лишь клиенты, у которых ежемесячный доход не меньше 400 тысяч рублей, или на карте сразу имеется сумма в три-пять миллионов рублей. В противном случае этот привлекательный прямоугольничек станет источником убытка и головной боли. Деньги на обслуживание карты «сожрут» львиную часть дохода среднестатистического россиянина.

Когда комментатор указала руководству на этот момент, банкиры даже отрицать не стали.

«Конкурс есть, и мы просто не могли о нем молчать. Проводим разные акции и про все стараемся рассказать», - пояснили они в ответном комментарии.
У пользователей сложилось впечатление, что «Альфа-банк» кичится своей состоятельностью перед обывателями, ведь тех, кому доступны такие карты – единицы. Подписчики сошлись во мнении, что Альфа-банк» пытается привлечь клиентов акциями по картам «для элиты». В противном случае, такие предложения носили бы адресный характер, а не выкладывались в группах самых массовых соцсетей страны. Достаточно было бы сообщить о такой «камерной акции» на сайте финансово-кредитной организации, чтобы не травить душу простым работягам и бюджетникам. Есть еще один вариант – акция с картой Black Edition – это некий конкурс, который иногда проводят, вероятно, лишь для галочки.
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Автор - Ева Луганская
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