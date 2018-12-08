Богатая наука: Ректор МГУ впервые заработал больше 1 млн рублей в месяц

При этом Виктор Садовничий не стал богатейшим ректором страны.

Накануне были опубликованы доходные декларации ректоров российский вузов. Очевидный успех и карьерный рост произошел у главы МГУ имени Михаила Ломоносова. Виктор Садовничий задекларировал 5 земельных участков, 2 дома и 3 дачи (домом и одним участком владеет супруга Виктора Антоновича).

За год ректорствования в МГУ Садовничий заработал более 13 млн рублей, то есть его зарплата в месяц впервые превысила 1 млн рублей. Всего за год ректор одного из престижнейших вузов получил доход в размере 18,52 млн рублей, что на 1,04 млн рублей больше, чем в 2017 году.

Но богатая наука России богата не только кадрами. В четвёртый раз подряд самым богатым ректором России стал Александр Литвиненко – руководитель Санкт-Петербургского горного университета, научный руководитель Владимира Путина (в конце 1990-х президент защитил в вузе кандидатскую) и трижды глава избирательного штаба бессменного президента на малой родине – в Санкт-Петербурге. Его доход в прошлом году был равен 237 млн рублей.