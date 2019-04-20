Российскую термоядерную установку токамак Т-15 МД запустят в декабре 2020

Установка используется для развитие российских проектов, связанных с управляемым ядерным синтезом.

На российской термоядерной установке токамак Т-15 МД будут проводиться исследования и эксперименты, необходимые для международного термоядерного реактора ИТЭР, который строится во Франции. Термоядерная энергетика одно из важнейший направлений современности, а отечественная разработка имеет лучшие на данный момент показатели в мире. На основе токамак Т-15 будут создаваться термоядерные источники нейтронов. Способ выработки энергии так называемый «синтез-деление».

База проекта роазработана на Курчатовском институтом при совместном сотрудничестве с «Росатомом». Физический пуск уже запланирован на декабрь 2020 года.