ФАС инициировала уголовное дело против «Почты России»

Сегодня, 20:31 \\ Экономика

Почтовое ведомство обвинили в нарушении закона о конкуренции – почтовики не принимали в качестве оплаты за пересылку марки, а только деньги.

Федеральная антимонопольная служба инициировала уголовное дело против «Почты России». Представители ФАС пояснили, что ведомство нарушило закон о защите конкуренции, ограничив возможность расчета за услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений исключительно деньгами. Тем самым почтовики сделали невозможной оплату этих услуг марками.

Ранее ФАС уже делали «Почте России» предупреждение, но ведомство не отреагировало должным образом. Как выяснилось, это нарушение помогло почтовикам заработать чистыми 2,7 миллиарда рублей и добиться исторически максимальной выручки в 190 миллиардов. Есть основания считать, что эти цифры были бы значительно скромнее, если бы «Почта России» изъяла бы абзац об ограничении возможности уплаты услуг марками. В свое оправдание в пресс-службе ведомства заявили, что оператор заранее уведомил о новшестве всех клиентов и возражений с их стороны, якобы, не последовало.

Также стало известно, что у «Почты России» могут появиться товарищи по несчастью. Под несоблюдение ФАСовского закона о защите конкуренции подпадает и «Независимый топливный союз», который допустил резкий скачок цен на бензин в летний период. Представители союза допускают повышение цен на ГСМ в среднем на 13%.

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Автор - Ева Луганская
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