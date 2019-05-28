11 аварий за последние девять лет заставляют Россию пересмотреть способы финансирования космической отрасли, чтобы не потерять своих позиций в «лунной гонке».

Часть убытков от неудачных пусков покрыта за счет страховых платежей, общая сумма выплат по которым составила 20 млрд рублей. Ряд пусков, закончившихся аварией, не был застрахован, следствием стал убыток, который обошелся государственной корпорации «Роскосмос» в 10,5 млрд рублей.

Доля субсидий, выделенных на страхование за указанный период, составила 12 млрд рублей, общая сумма страховых платежей составила 15 млрд рублей. Финансирование осуществлялось из средств «Роскосмос» и федерального бюджета, позволив таким образом застраховать запуск более 80 космических аппаратов на общую сумму около 187,5 млрд рублей. Как итог, убытки «Роскосмоса» с 2010 года оставили 35 млрд или почему РФ опоздает на Луну на 60 лет.

Данные были представлены в финансово-экономическом обосновании к проекту постановления правительства Российской Федерации о субсидировании страхования космических пусков.

В аннотации документа отмечается, что высокий экономический эффект от страхования очевиден, возвращенные в качестве страховых выплат средства, позволили продолжить строительство новой космической техники.

В частности, «Роскосмос» анонсировал программу по строительству ракетного комплекса сверхтяжелого класса, программа будет реализована до 2030 года. В комплекс входит ракета-носитель, лунный комплекс и пилотируемый корабль транспортного назначения. Кроме этого, будут созданы средства поддержки космических миссий.

Комплекс строится в рамках российской лунной программы. Первый этап программы будет реализован до 2028 год, ограничится изучением поверхности луны автоматическими аппаратами. Второй этап предполагает отработку операций по высадке на Луне и сбор образцов лунного льда и грунта, запланирован на 2028-2030 годы.