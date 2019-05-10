Назло мошенникам: ЕЦБ ввёл новую банкноту в €100 и €200 для усложнения подделки купюр.

Сообщается, что купюры в оснащены спутниковыми голограммами.

Сегодня (28 мая) ЕЦБ ввёл в обращение новую банкноту в €100 и €200 которые оснащены более совершенной защитой для усложнения подделки купюр. На новой банкноте в целях защиты были нанесены водные знаки в виде героини древнегреческой мифологии «Европы» на голографической полосе.

По заявлению представителя правления германского Центробанка Йоханнеса Бермана, планируется издать 3 млрд купюр нового образца которые будут меньше старых для удобства ношения в кошельке.

Данная процедура произошла, как называется, назло мошенникам, ибо теперь подделка купюр заметно усложнится. Старые вариации будут постепенно изыматься из оборота.

Периодическое обновление дизайна купюр практикуется по всему миру, это происходит в зависимости от развития и адаптации оборудования фальшивомонетчиков, которые вносят свои подделки в оборот. Государство чётко следит за количеством денег в обороте для предотвращения инфляции, а фальшивомонетчики, повышая общий объём купюр ставят под грозу саму цену денег.