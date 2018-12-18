Своим травитесь: Медведев запретил госкомпаниям покупать вино на Западе

Ограничение вводится, как это и было раньше, в целях защиты рынка России и поддержки отечественных товаропроизводителей.

Дмитрий Медведев выступил с запретом по отношению к госкомпаниям по поводу покупок вина на Западе. По словам премьера, делается это в целях усиления национальной экономики, а также защиты российских производителей. Вероятно, Дмитрий Анатольевич, который по данным оппозиционеров, обладает виноградниками в Тоскане по поводу качества вина на своем столе не переживает, а остальным подает сигнал – своим травитесь.

Пока что известно, что новое ограничение не касается обычных граждан, которые все также свободно могут покупать себе элитные заморские вина и ни о чем не переживать. Государственные же компании вынуждены теперь соответствовать новым правилам. Интересно лишь то, насколько большие корпорации буду их придерживаться.

Стоит напомнить, что еще в начале года резкое увеличение НДС и последовавшее затем ослабление рубля привело к тому, что российские импорт-компании, занятые на рынке вина решили провести очередную корректировку цен, увеличив их почти на 20%. Возрастет ли снова стоимость из-за нововведений российских властей остается лишь догадываться.