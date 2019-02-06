«Нужно работать больше и за те же самые деньги» - Орешкин раскрыл «формулу» экономического роста РФ

Это была оговорка или страшная правда российских реалий, министр экономики не прояснил.

Максим Орешкин призвал россиян не воспринимать процесс экономического роста, как нечто легкое и приятное. В представлении министра экономики России, экономический рост - это когда человек с каждым годом выполняет все больше и больше работы, но за неизменную зарплату. Если цитировать Орешкина дословно, то:

«Нужно работать больше и за те же самые деньги», - оговорился, либо же раскрыл страшные российские реалии Максим Станиславович.

Надо же, а миллионы граждан нашей необъятной родины наивно полагают, что экономический прогресс - это когда повышение эффективности труда сопровождается абсолютно логичным и справедливым ростом заработной платы.

Пока же оплата труда по всем «фронтам» не спешит увеличиваться, но даже если «чудо» и происходит, то неумолимо растущие цены на ЖКХ, топливо, питание, медицину и далее по списку приравнивают прогресс к нулю, если не загоняют в минус.

Как итог, вероятно, Максиму Орешкину и всему правительству стоит подкорректировать «формулу» экономического роста РФ, да не только на словах, но и, наконец, на деле.