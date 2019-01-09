Опасные «покатушки» закончились. Цена ОСАГО выросла на 14 %

Сегодня, 16:01 \\ Экономика

За счет резкого повышения ставок по страхованию в Москве, компании намерены компенсировать региональные убытки, предполагают эксперты.

Три крупнейшие компании в Москве, «Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах», занимающиеся автострахованием анонсировали новые цены на некоторые услуги. В частности, цена на ОСАГО выросла на 14%. А ведь каждый разумный водитель знает, что без него за руль садится запрещено на законодательном уровне.

Опасные «покатушки» экстремалов, рассчитывающих на компенсацию от страховой компании, закончились. Если ранее ставка по тарифу составляла 3600 рублей, то после повышения отдавать придется в разы больше: стоимость теперь будет составлять 4118 рублей.

Настоящих и будущих владельцев страхового полиса весьма удивил тот факт, что действия компаний имели синхронный характер. Представители частных фирм, в свою очередь, поспешили объяснить такие меры. Они рассказали, что к повышению тарифа на ОСАГО повлияла базовая ставка, учитывающая поправки на возраст водителя, его стаж а аварийность транспортного средства.

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Автор - Алена Корнеева
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