«Мы – не дезертиры!»: Сотрудники Huawei отказались увольняться из компании из-за американских санкций

Сегодня, 18:03 \\ Экономика

Китайцы полны решимости оставить США «с носом» и часы напролет просиживают сверхурочно на работе.

Притеснение китайской корпорации Huawei со стороны США набирает обороты, и в различных интернет-изданиях уже прошел слух, что сотрудники корпорации начинают массовой увольняться. Однако последние данные показали, что эта информация не соответствует действительности. В распоряжении журналистов оказались письма работников Huawei, адресованные их родственникам. Персонал не скрывал, что родные просили их уволиться и бросить «тонущий корабль», как они назвали корпорацию, но работники подчеркнули, что санкциями их не напугать. Более того, один из сотрудников в общем блоге корпорации «Мы - хуавэйцы» заявил, что американская компания по-прежнему поставляет им продукцию, хоть и с оглядкой на собственное правительство. «У нас все по-старому», - пишут хуавэйцы.

По их словам, они выполняют свою работу, получают привычную заработную плату и вместо того, чтобы уволиться, наоборот – часами просиживают сверхурочно, чтобы помочь корпорации преодолеть временные трудности, которых рядовые работники пока не ощутили. «С какими бы трудностями не столкнулась компания, я верю, что каждый хуавэец сможет оставаться непреклонным, будет прилагать все усилия, и тогда нас будет не победить! Мы – не дезертиры!», - пишет в блоге молодая сотрудница. «Для людей, родившихся в 90-е, деньги не главное, не смотря на все трудности, мы заботимся о ценности нашего труда для компании, общества и страны. Желаю компании преодолеть все трудности, а стране — процветать!», соглашается с ней молодой коллега.

Более опытный работник отметил, что компанию сейчас лихорадит, и может показаться, что с огромного корабля она вдруг превратилась в утлую лодочку, но тем почетнее будет стать одним из тех, кто проведет эту лодочку сквозь штормы и бури. Некоторые хуавэйцы и вовсе санкциям обрадовались – это работники отдела поставок и программного обеспечения. По их словам, американские запреты помогут им «растрясти жирок» и начать выпускать качественную продукцию. Некоторые даже вдохновляются примером России, экономика которой из-за санкций не только не рухнула, но и окрепла. В общем, как говорится, спасибо, Америка.

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Автор - Ева Луганская
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