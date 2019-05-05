Уже лучше, но ещё не то: ВВП России увеличился до 1,6%

Сегодня, 12:30 \\ Экономика

Но многие базовые отрасли экономики находятся в застое.

Такое заявление появилось в отчёте Министерства экономического развития РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства. Отмечается, что по состоянию на апрель 2019 года прирост ВВП составил всего 0,5% и достиг 1,6%. Отрасль, наиболее благоприятно повлиявшая на улучшение показателей, - промышленное производство: добыча ископаемых и обрабатывающая промышленность.

Положительную динамику обеспечила химическая и пищевая промышленность – 18% в сумме. Несмотря на то, что такие показатели являются обнадёживающими, увеличение темпа роста ВВП ещё не то, которого страна могла бы достичь после внедрения импортозамещения.

Экспертами отмечены застои в базовых отраслях: транспорт, розничная торговля и строительство. Исходя из озвученных данных, можно сказать, что в России присутствует технический и научный прогресс, без которых невозможен рост ВВП, но он настолько слаб, что увеличение производства не будет давать ожидаемых результатов. Кроме того, российская экономика нуждается в инвестициях. Пока Россия оправдала минимальный прогноз Всемирного банка.

Напомним, что в апреле компания «АЛРОСА» запустила работу на новом алмазном месторождении в Якутии. Подсчёты говорят, что выработка на участке рассчитана на 10 лет, за которые, при инвестировании в техническое развитие, доля в темпах роста ВВП может ощутимо увеличиться.

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Автор - Олеся Куприна
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