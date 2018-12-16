Красную икру кому? Цена деликатеса упала почти на 30%

Тенденция сохранится до зимы, когда цены вновь повысятся, считают эксперты.

Аналитики агентства «Рыбсеть» и Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий сообщили о продолжающемся падении цен на красную икру в 2019 году. По данным экспертов, падение цен началось в 2018 году, когда был зафиксирован большое улов особей семейства лососёвых — 679 000 тонн. Улов позволил произвести 22 000 тонн красной икры, что считается большим количеством для спроса на российском рынке.

Оптовые цены упали почти на 30% — по последней оценке падение составило 26% в среднем. Так, за килограмм лососёвой икры в московском регионе у оптового закупщика в апреле просили 2300 рублей. Впрочем, розничная цена, доступная покупателю российского магазина, изменилась едва заметно и упала всего на 5%.

Но эксперты советуют мониторить цены на деликатес самостоятельно тем, кому она может понадобиться в летний период. Аналитики уверяют, что на установку цен влияет большое количество факторов, при этом в летние месяцы цена на икру наиболее нестабильна. К осени ожидается падение цен. К новогодним праздникам эксперты ожидают значительное подорожание, однако оно будет зависеть от улова к концу декабря.