Столичные власти выставят на торги 1500 городских нежилых помещений

Сегодня, 13:10 \\ Экономика

В мае этого года инвесторы могут приобрести на столичных аукционах 94 объекта недвижимости (среди них — 57 машиномест). В общей сложности в 2019 году на торги в Москве будет выставлено примерно 1500 объекта недвижимости.

В настоящее время на московских торгах — более 400 объектов недвижимости. Их совокупная площадь составляет 68000 «квадратов», а суммарная начальная стоимость превышает три миллиарда рублей.

Стоит добавить, что в этом году на московских аукционах уже было реализовано 133 помещений суммарной площадью в 16800 квадратных метров. Число заключенных договоров на 25 процентов превысило показатель аналогичного периода 2018 года.



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