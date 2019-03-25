Пришло время государства: ВТБ покупает «Альфа-банк» – инсайд

Сегодня, 10:00 \\ Экономика

Самый крупный коммерческий банк страны будет куплен государственной организацией. Об этом сообщает сетевое издание «ВладТайм».

 Контроль на «Альфа-банком» перейдёт группе ВТБ во главе с Андреем Костиным. После совершения данной сделки крупнейший частный банк страны фактически перейдёт под контроль государства. Согласно инсайдерским данным, уже сегодня высшее руководство «Альфа-банка» начало сообщать соответствующую информацию сотрудникам среднего и высшего звена.

Как сообщают доверенные источники, руководство «Альфа-банка» и группы ВТБ в данный момент заняты подготовкой официального заявления о самом волнительном слиянии и поглощении в отечественном банковском секторе. Данное заявление будет представлено публике уже в ближайшие дни.

Крупнейший частный банк страны – «Альфа-банк» – основан в конце 1990 года и является, безусловно, лакомым активом для приобретения. Банк ВТБ контролируется на 60% государством и является наследником Внешнеторгового банка СССР.

Ещё в прошлом году сообщалось о возможность поглощения «Альфа-банка» группой ВТБ, однако, руководству «Альфа-банка» удалось закрыть прошлый год с хорошими финансовыми показателями и ростом прибыли.

Теперь же пришло время государства. С целью улучшения административного контроля за банковской сферой, ради дальнейшего укрепления курса рубля, российское правительство может пойти на увеличение доли государственного контроля за всеми секторами экономики. Банковская сфера, как та часть экономики, которая обладает наибольшей способностью к перемещению больших валютно-кредитных масс, может попасть под государственный контроль первой. В таком случае, «Альфа-банк» лишь первый банк, который может быть выкуплен государством, в череде последующих.

Стоит отметить, что если информация о серьёзных проблемах «Альфа-банка» подтвердится, то оставшиеся частные банки России может ожидать волна проверок со стороны государства, с целью выявления других «слабых» банков, для их передачи государству.

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Автор - Валентин Арцимович
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