Потекут молочные реки? Белоруссия может «утонуть» в собственном молоке из-за проблем с Россией

Россия является, по сути, единственным крупным рынком сбыта – 78% белорусской «молочки» потребляют россияне.

Белорусские производители молока отчитались об объемах производства и потребления продукции, и результаты оказались неутешительными. В прошлом году молочникам из Республики Беларусь не удалось продать достаточно молока для того, чтобы отрасль продолжала оставаться рентабельной. Все предприятия, включая даже ранее прибыльные ОАО «Туровский молочный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», уже оказались «в минусе» - большинству из них грозит банкротство или поглощение, что в прочем почти одно и то же. В такой ситуации белорусские молочники оказались из-за проблем с Россией.

В 2018 году Россельхознадзор «забанил» белорусскую «молочку», и страна теперь может «утонуть» в собственном молоке. Среднестатистический гражданин Белоруссии потребляет от силы 300 килограммов молочной продукции в год, а производится товара в расчете на потребление 700-750 килограммов в год на человека. Поскольку в России продолжает действовать программа по импортозамещению, к белорусскому молоку предъявляют более строгие требования. Далеко не всегда товар может им соответствовать. Кроме того, российское молоко выходит дешевле для конечного потребителя. Как результат – из Белоруссии недопоставлено уже 747 тысяч тонн продукции, и эта тенденция сохраняется и сейчас. Попытки Лукашенко переориентировать производство на европейские рынки закончились крахом, так как европейцы потребляют лишь по 110 килограммов молока и его производных в год.

Россияне потребляют 78% производимого в Белоруссии молока, но Россельхознадзор уже запретил поставки от 37 наиболее популярных белорусский профильных предприятий. В российском надзорном ведомстве поясняют: Белоруссия демонстрирует прискорбную халатность при производстве молока. И такими темпами в стране скоро потекут молочные реки. Минск может столкнуться с тем, что белорусское молоко не приживется не только в Китае и Европе, но и даже в России от него полностью откажутся.