Казахи подсидели: Казахстан хочет отобрать контракт Беларуси и России на нефть

Вчера, 14:39 \\ Экономика

Скандал с грязной нефтью может закончиться счастливо, но не для Москвы.

Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев выступил с заявлением о том, что его государство полностью готово к началу поставок нефти в Беларусь. На более решительные шаги казахи пока не готовы, потому как прежде хотят обсудить все с Россией. Тем не менее, заявления о том, что вообще нет никаких проблем с поставками в обход РФ, указывают на то, что в Нур-Султане Россию «подсидели» и сейчас пытаются отобрать контракт на «черное золото» в свою пользу.

Тем не менее, пока Россия не даст по этому поводу «зеленый свет» ничего не изменится. Сам Ертысбаев признает, что завизировать договоренности между Минском и Нур-Султаном могут только представители от РФ, потому как поставки происходить будут непосредственно по ее территории. Это является надежной защитой для договоренностей, заключенных с Россией ранее. Однако учитывая то, в каком положении сейчас находятся отношения РФ и Беларуси после всех нефтегазовых скандалов, не следует удивляться тому, что Москва с радостью избавиться от такого клиента как Беларусь.

Стоит заметить, что накануне белорусский посол в Казахстане Анатолий Ничкасов вступил в переговоры с отраслевым ведомством по факту поставок нефти. Из-за проблем с «грязной» нефтью, поступающей в Беларусь по нефтепроводу «Дружба» он заявил, что Минск хотел бы сотрудничать с Казахстаном.

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Автор - Виталий Малина
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