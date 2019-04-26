Украина и ЕС может сознательно замедлять приемы нефти ради убытков в России

Сегодня, 16:41 \\ Экономика

Транзит должен был начаться уже сегодня, однако инициатива украинской стороны помешала этому.

Представители компании «Укратранснафта» выступили с заявлением о том, что вновь решили приостановить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в ЕС. В пресс-службе компании утверждают, что они не являются главной причиной остановки. Все дело в венгерском предприятии MOL, сообщившем о технических проблемам с их стороны. Киеву в данном случае остается лишь ждать, когда из Будапешта поступит «зеленый свет» относительно готовности принимать сырье. В этот момент прокачку обещают возобновить.

Не стоит исключать того, что в центре всего может быть некий заговор, суть которого в том, чтобы принести убытки России. Вероятно, Украина и ЕС могут идти на сознательные задержки с приемами нефти, ведь это ощутимо бьет по российской экономики, что эксперты, безусловно, прекрасно понимают. РФ же в этой ситуации не может поделать практически ничего, потому и остается лишь ожидать «отмашки» от европейцев.

Как известно, ряд государств еще в апреле сообщил о том, что отказываются осуществлять транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» по причинам, связанным с качеством продукции. Если быть точнее, то выяснилось, что сырье загрязняли умышленно, что привело к задержаниям и возбуждениям уголовных дел.

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Автор - Виталий Малина
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