Зато честно: В России предупредили о невозможности повысить доход и победить бедность в 2019 году

Вероятно, Владимир Путин будет крайне недоволен парламентом, не способным изменить жизнь россиян к лучшему.

В России предупредили о невозможности повысить доход и победить бедность в 2019 году. Такие печальные для населения выводы представила в своем отчете Счетная палата РФ. Сообщается, что с начала текущего года доходы россиян снизились на 2,3%, если сравнивать с первыми месяцами 2018 года. Документ палаты объясняет, что в последующие кварталы доходы уже вряд ли успеют подняться до необходимого уровня.

Со снижением бедности – тоже провал. Для того, чтобы прийти к хорошим показателям в борьбе с этой острой для России проблемой, нужно, чтобы в стране проживало не больше 10,5% людей с доходом ниже прожиточного минимума. Пока что этот показатель держится в районе 12%. В Счетной палате не верят, что за оставшийся год ситуация повернется в противоположную сторону.

В 2018 году реальные доходы россиян выросли на позорные 0,1%. Более того, это был первый случай роста за 4 года. Надеяться на ощутимый скачок доходов в 2019 году оснований нет. Зато грустные новости от Счетной палаты были преподнесены честно, что бывает нечасто.

Интересно, как отреагирует Владимир Путин на подобные итоги работы парламента? Еще недавно президент делал акцент на оперативном выполнении нацпроектов, так как людям нужны реальные результаты. Премьер-министр Дмитрий Медведев также делал попытки встряхнуть парламент, чтобы чиновники не задерживали исполнение поручений. Итоги Счетной палаты могут произвести эффект взорвавшейся бомбы, ведь 17 мая прошлого года Путин утвердил национальные цели к 2024 году. В них четко прописан ожидаемый рост доходов и снижение бедности. Теперь, когда исполнение важнейшего закона стоит под угрозой, у Путина появился новый повод провести беседу с парламентом, в первую очередь, с его главой – Дмитрием Медведевым.