Непоколебим снаружи, но уязвим внутри: Греф назвал уязвимые стороны Сбербанка

Сегодня, 19:16 \\ Экономика

Систему безопасности Сбербанка постоянно подвергают штурму, тем не менее она защищает деньги клиентов лучше, чем сотрудники банка.

Следуя из утверждения Германа Грефа, в Сбербанке не было ни единого случая воровства денег извне, это благодаря его безупречной защите, которая каждый день успешно отражает атаки. Тем не менее, у Сбербанка есть свои уязвимые стороны, которые проявляются в виде сотрудников и клиентов. Данная уязвимость и производит воровство денег. В итоге Сбербанк становится непоколебим снаружи (к внешним атакам), но уязвим внутри.

Греф заявил, что благодаря постоянному мониторингу удалось уменьшить уязвимые места и на данный момент у них невозможно что-либо незаметно украсть.

Благодаря услугам белых хакеров новые продукты поддаются детальному анализу и апгрейду до того момента, пока защита не приблизится к идеалу. Однако, Греф назвал борьбу между мошенниками и центрами защиты бесконечной, ибо всегда будут совершенствоваться системы и подходы к проблеме.

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Автор - Дмитрий Романов
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