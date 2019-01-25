Белоруссия становится жертвой подорожания российской нефти

Сегодня, 14:17 \\ Экономика

Периодическое повышение цен на автомобильное топливо в Белоруссии снова подорожает на 1 копейку.

 

С 19 мая в следствии подорожания российской нефти Белоруссия становится жертвой ситуации, и была вынуждена в очередной раз повысить цены на бензин на 1 копейку. Ранее цена на топливо уже возрастала, ближайшее повышение цены произошло 12 мая, в результате чего цены на бензин и дизтопливо возросли также на 1 копейку. Это уже в 13-й раз с начала 2019 года повышается цена на топливо в Белоруссии. Благодаря политике сдерживания роста цен на автомобильное топливо удаётся ограничиваться повышением только на 1 копейку.

19 апреля «Белнефтехим» жаловались на качество российской экспортной смеси Urals и 25-го апреля вместе с Польшей временной приостановили транзит сырья. Тем не менее, по состоянию на 17 мая цены поставляемой из России нефти в нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии выросли на 19,4%, а на моторное топливо – в среднем на 7,8%.

Вероятнее всего на этом не закончится манипуляции ценами, беря во внимание данные прошлого года, когда цены на топливо в Белоруссии менялись 27 раз. На данный момент отчётливо можно заявлять лишь, что в дальнейшем при удорожании российской нефти Белоруссия будет вынуждена приступить к ответному повышению цен.

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Автор - Дмитрий Романов
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