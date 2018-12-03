Дырку на поясе уже прокалывать? «Китайский» кризис приведет к обвалу экономики России и Европы

США могут выполнить свою задачу - вывести Китай и Россию на слабые позиции в мировой экономике, но понравится ли это теряющей триллионы Европе?

Торговая война между Китаем и США продолжается уже долгое время и обострилась с 2018 года. Из недавних скандалов по этому поводу можно выделить заявление Трампа о том, что КНР не собирается идти на уступки и сотрудничество с США и поднял пошлины на китайские товары до 300 миллиардов долларов, что достаточно крупная сумма. В ответ на это Китай ввел свои санкции против США и некоторые американские компании, особенно технологические, потеряли торговые индексы на 5%, в то время как Россия и Китай пострадали лишь на 1,5%. Стоит отметить, что тогда эксперты были настроены весьма оптимистично и надеялись, что США одумаются, но не тут-то было.

Теперь же, аналитики считают, что если торговая война вновь обострится, то «китайский» кризис приведет к обвалу экономики России и Европы, а США, по сути, добьются своего – потерю позиции лидера мировой экономики Китаем, да еще и тяжелому положению союзника КНР – России. Однако, ведь не только этот регион пострадает, в экономику Европы Китай также вкладывал триллионы долларов и теперь «партнеру» США будет тоже несладко. Однако, Дональда Трампа, видимо, это совсем не волнует.

Так что же, дырку на поясе уже прокалывать? Аналитики призывают не спешить, сейчас ситуация на мировой арене очень нестабильна, но пессимистичные выводы так скоро не стоит делать и лучше подождать более ясных результатов, хотя вероятность обвала торговых площадок, зависимых от КНР, уж очень велика.