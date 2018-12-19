Мутко прогнозирует снижение ипотечных ставок в ближайшем будущем

Сегодня, 16:51 \\ Экономика

В ходе реализации проекта «Жильё и городская среда» ожидается появление тенденции снижения ставок по ипотеке. Такой прогноз высказал Виталий Мутко.

17 мая в Нижнем Новгороде прошло совещание по реализации проекта «Жилье и городская среда», на котором выступил вице-премьер Виталий Мутко и подчеркнул важность развития инфраструктуры в новых микрорайонах и создания для этого определённого механизма для участия граждан. Помимо этого, он прогнозирует появления тренда на снижение ипотечных ставок, который может возникнуть в ближайшем будущем. На данный момент средняя ипотечная ставка составляет более 10%, в ходе проекта планируется её понижение до 7,9%.

На совещании отмечалась необходимость дальнейшей реализации проекта по обеспечению льготников жильём. «Это наши обязательства, которые мы должны решать», - добавил вице-премьер. Для граждан, которые имеют средний заработок, планируется создать приемлемое социальное жилье.

Время на реализацию проекта выделено с 2018 по 2024 год.

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Автор - Дмитрий Романов
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