Отдых заграницей не светит? Ростуризм исключил 41 туроператора из госреестра

Сегодня, 16:29 \\ Экономика

В зоне риска находится еще более сотни туроператоров, занимающихся организацией заграничного туризма.

18 мая стало известно, что Ростуризм исключил еще 41 туроператора из госреестра. По официальным данным, расположенным на сайте министерства, организации прекратили свою деятельность на территории РФ по собственному желанию. В общей сложности в списке исключенных из Единого федерального реестра находится более 4 000 компаний.

Обеспокоенные туристы задаются вопросом: отдых заграницей теперь не светит, если у их туроператоров отсутствует лицензия на предоставление необходимых услуг. Юристы, в свою очередь, призывают граждане не паниковать: исключение не означает полную ликвидацию компании как таковой. При желании остаться на плаву, сотрудники могут заняться турагентской деятельностью. Главное, чтобы было наличие стабильного финансового обеспечения.

По каким причинам такое количество туроператоров были лишены возможности предоставлять свои услуги на сайте не уточнялось. Вариантов может быть огромное количество: начиная с не предоставления финансовой отчетности за прошедший год и заканчивая нарушением условий договора между туроператором и перевозчиком.

Сотрудники Росуризма однако отметили, что восстановиться в реестре можно в течение 45 дней. Каждый год такой возможностью пользуются около 30% поставщиков туристических услуг.

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Автор - Алена Корнеева
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