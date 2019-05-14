«Не резиновая» скоро лопнет? В Московской области трудоустроились 13 тысяч человек

Сегодня, 22:01 \\ Экономика

Видимо, в самой столице места хватает не всем.

В Минсоцразвития по Московской области рассказали, что за текущий год тринадцать тысяч человек смогли трудоустроиться в регионе. Тогда как в банке вакансий находиться еще более 47 тысяч предложений для людей разных специальностей. Судя по всему, «не резиновая» все же не скоро лопнет.

В столичных центрах занятости подчеркивают, что самыми востребованными, на данный момент, являются рабочие специальности. На них приходится около 71% от общего количества вакансий. Практически в 100 процентах случаев работодатели в Московской области готовы платить зарплату выше прожиточного минимума.

Похоже, что иногородние специалисты все сильнее «растягивают» столицу, добравшись теперь и до ее пригорода. Все большее количество россиян в поисках лучшей жизни старается перебраться поближе к Кремлю. Возможно, продолжая «расти», Москва заставляет «сохнуть» регионы.

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Автор - Екатерина Золотова
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