Об условиях аренды помещений для бизнеса со скидкой 30% рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов

Сегодня, 09:58 \\ Экономика

«Благодаря принятому в прошлом году постановлению сегодня инвесторы могут арендовать помещения, выставляемые повторно на торги, с ощутимой скидкой в 30% от цены предыдущих торгов», - сообщил Владимир Ефимов.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений уточнил, что начальная цена годовой арендной платы данных помещений колеблется от 100 тыс. до 5,5 млн рублей. В 2018 году было принято решение по такой схеме реализовать 16 объектов. Решение применить скидку к городским помещениям приняли после того, как был проведен анализ торгов 2017 года. Тогда департамент выяснил, что невостребованными остались 35% предложенных помещений. В данное время предложено 31 помещение для аренды со скидкой 30%. Как сообщает ТАСС, до конца года будет предложено еще не менее 50 объектов в разных районах Москвы.



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