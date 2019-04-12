Профукали санкции: Меркель рассказала о невозможности остановить «Северный поток – 2»

Сегодня, 11:01 \\ Экономика

Немецкий канцлер прекрасно понимает, что сотрудничество с Россией ей куда выгоднее, чем потакание США.

Еврокомиссия никаким образом не сможет остановить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Газовая директива ЕС, опубликованная накануне, и регулярное давление со стороны США, не помешают реализации проекта. Заявление это было сделано канцлером Ангелой Меркель, в ходе выступления в Равенсбурге. По ее словам, проект практически утвержден и остановить его невозможно. Потому все потуги европейских коллег закончатся ничем. Другими словами - санкции, которыми так трепетно окружали Россию, сами же европейцы и профукали.

Меркель, по всей видимости, прекрасно понимает, что переплачивать Украине за транзит или получать газ от России напрямую – выбор очевиден. Однако ни американцев, ни, естественно, официальный Киев такой расклад не устраивает. Меркель, естественно, с чисто европейской тактичностью рассказала, что за Украиной должен остаться статус транспортной страны. Однако, даже не самый дальновидный эксперт прекрасно понимает, что по окончании реализации «Северного потока – 2» для украинского бизнеса там просто не останется места.

Канцлер утверждает, что ей целиком понятны опасения со стороны стран Восточной Европы, однако, с точки зрения экономики, строительство «Северного потока – 2» крайне оправданный проект, в котором принимают участие не только немецкие специалисты, но также коллеги из Франции, Нидерландов и Австрии.

Америка же, которая угрожала Германии санкциями, если они согласятся на предложение России, по всей видимости, остается «с носом», ведь никакой более достойной альтернативы европейским партнерам так и не предложила.

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Автор - Виталий Малина
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