Проектные работы по строительству ж/д перехода с материка на Сахалин практически завершены

Сегодня, 06:57 \\ Экономика

В апреле 2018 года компании «Дальгипротранс» было поручено заняться разработкой проектировки для постройки железнодорожной линии, которая должна соединить материк с островом Сахалин.

 

На сегодняшний день, действуя по поручению РЖД, компания «Дальгипротранс» выполнила более 70% расчётных и проектных работ для прокладки в будущем железной дороги.

Как сообщают эксперты, рассматривается одновременно два варианта реализации проекта: через железнодорожный и тоннельный переход. Однако на сегодня приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Уже осенью этого года эксперты завершат анализ и точно определятся с выбором.

Общая протяженность новой железнодорожной линии будет составлять практически 600 километров, а стоимость реализации проекта превысит 550 миллиардов рубелей.

Многие специалисты полагают, что реализация проекта слишком дорога и никогда не окупится, поэтому нет четкого понимания, будет ли реализован проект, или же все инициативы останутся на бумаге.


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