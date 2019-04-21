«Транснефть» готова компенсировать ущерб нанесённый загрязненной нефтью

Сегодня, 04:59 \\ Экономика

Компания «Транснефть» взяла на себя обязательства полностью компенсировать ущерб, нанесенный трубопроводу «Дружба» из-за импорта загрязненной нефти.

 

Напомним, что в двадцатых числах апреля Белорусский концерн «Белнефтехим» пожаловался на поставку некондиционной нефти из России. 24 апреля был остановлен транзит грязной нефти в Европу. Два белорусских нефтеперерабатывающих завода сообщили об угрозе повреждения оборудования и сокращении объёмов нефтеобработки почти в два раза, а также о вынужденной остановке экспорта продукции на Украину, в страны Балтики и Польшу.

Уполномоченные представители «Транснефти» заявили, что злоумышленниками намеренно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть. Истоком загрязнений оказался участок Самара-Унеча. Но уже к 2 мая подача соответствующим стандартам нефти была возобновлена.

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал, что ущерб, нанесенный «Дружбе» хлоридами, составляет примерно 100 миллионов долларов.

Как заявили представители компании Транснефть», на сегодняшней день стоит первостепенная задача ликвидировать последствия, нанесенные трубопроводу, только после этого будет поднят вопрос о возмещение ущерба.


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