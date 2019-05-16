Россия дала первую оценку испорченной «Дружбе». Сколько получит Беларусь от суммы

Вчера, 19:56 \\ Экономика

Министр энергетики РФ считает, что ущерб составит менее $100 млн.

Александр Новак поделился с журналистами собственной оценкой ущерба, причинённого испорченной нефтью, которую пустили по «Дружбе» в конце апреля. По его экспертному мнению, сумма не превысит $100 млн. Его мнение можно считать первой, приближённой к официальной, оценкой, конкретную сумму назовут экспертные комиссии.

Не так давно оценить ущербы Беларуси пытался президент Александр Лукашенко. В его «воздушных» подсчётах крутились суммы на сотни миллионов долларов, но пока ни один эксперт не взялся подтвердить вероятность таких убытков маленькой страны. Скорее всего, Лукашенко хочет воспользоваться бедственным положением российской промышленности и покрыть за счёт многомиллионной компенсации убытки, которые Беларусь потерпела из-за длительного простоя нескольких НПЗ, хотя вины российских компаний в этом нет.

Однако при особой настойчивости Беларусь тоже может получить от компенсации процент. Если дело будет заведено и дойдёт до Международного арбитражного суда, то АО «Транснефть» и Беларусь, или некоторые предприятия, вероятно, будут признаны жертвами и выгодополучателями разной степени. Большая часть компенсационных денег отойдёт «Транснефти», то есть России, которая больше всего пострадала от действий 4 задержанных подозреваемых в хищении нефти. Напомним, что за день восстановления работы «Дружбы» Россия теряет около $80 млн.

Лукашенко в данном случае может рассчитывать не более, чем на 30% от суммы при наилучшем раскладе, поскольку реальных потерь ни Республика, ни Украина и европейские получатели нефти не понесли.

Поделиться новостью:
Автор - Олеся Куприна
Главное за неделю

Неслучайные случайности: Кому могла быть выгодна гибель Сергея Доренко?

 Этой ночью в автокатастрофе погиб известный российский журналист Сергей Доренко,...

Заметает следы? Супругу Сергея Доренко обвиняют в умышленном убийстве

Юлия Доренко была заинтересована в смерти супруга, а теперь пытается замести следы с...

7 лет тюрьмы: Пилотов SSJ-100 могут «посадить» за допущенную ошибку в пилотировании

Борт «Аэрофлота» пострадал из-за человеческого фактора, гласит расследование СМИ.

Эффектно и по-хозяйски. Новейшие истребители Су-57 сопроводили Путина в Ахтубинск

Красиво очень сопровождали, довольно прокомментировал Владимир Путин своё эффектное...

«Все в оффшорах»: Шведский дипломат «наделил» Путина богатствами в 80 миллиардов долларов

Президент РФ просто скрывает свои доходы и вкладывает «незаконные» деньги в недвижимость,...

Дети Доренко попытались подставить его вторую жену из-за наследства «Суперджета» - мнение

Дети журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая, ложно обвинили его жену в отравлении....

«Настолько толстая, что заткнёт собой любую дыру на фронте»: украинцы комментируют слухи о назначении Савченко министром обороны

 Набравшая в российской и украинской тюрьмах лишний вес Надежда Савченко решилась...

«Она упала»: Важный свидетель по делу Кокорина и Мамаева «случайно» выпала из окна

 Свидетельница стороны обвинения по делу футболистов оказалась в больнице спустя...

Во благо демографии. В России изменились правила получения детских пособий

Оформить пособия на первого и второго ребёнка отныне россияне могут в любом городе,...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал протестующих на серьёзный разговор

Встретиться и обсудить вопрос возведения нового храма предложил губернатор Свердловской...

Самый эмоциональный кот стал звездой Сети

 В Китае живет самый эмоциональный кот в мире. Его спектр выражения эмоций покорил...

США проморгали: Массовая закупка золота поможет России избавиться от господства доллара – ЮАР

Увеличение золотого запаса поможет РФ диктовать свои правила мировой экономике,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ