Россия дала первую оценку испорченной «Дружбе». Сколько получит Беларусь от суммы

Министр энергетики РФ считает, что ущерб составит менее $100 млн.

Александр Новак поделился с журналистами собственной оценкой ущерба, причинённого испорченной нефтью, которую пустили по «Дружбе» в конце апреля. По его экспертному мнению, сумма не превысит $100 млн. Его мнение можно считать первой, приближённой к официальной, оценкой, конкретную сумму назовут экспертные комиссии.

Не так давно оценить ущербы Беларуси пытался президент Александр Лукашенко. В его «воздушных» подсчётах крутились суммы на сотни миллионов долларов, но пока ни один эксперт не взялся подтвердить вероятность таких убытков маленькой страны. Скорее всего, Лукашенко хочет воспользоваться бедственным положением российской промышленности и покрыть за счёт многомиллионной компенсации убытки, которые Беларусь потерпела из-за длительного простоя нескольких НПЗ, хотя вины российских компаний в этом нет.

Однако при особой настойчивости Беларусь тоже может получить от компенсации процент. Если дело будет заведено и дойдёт до Международного арбитражного суда, то АО «Транснефть» и Беларусь, или некоторые предприятия, вероятно, будут признаны жертвами и выгодополучателями разной степени. Большая часть компенсационных денег отойдёт «Транснефти», то есть России, которая больше всего пострадала от действий 4 задержанных подозреваемых в хищении нефти. Напомним, что за день восстановления работы «Дружбы» Россия теряет около $80 млн.

Лукашенко в данном случае может рассчитывать не более, чем на 30% от суммы при наилучшем раскладе, поскольку реальных потерь ни Республика, ни Украина и европейские получатели нефти не понесли.