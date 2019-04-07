Со стройки ЖК «Кутузовская миля» вывели 2 миллиарда рублей

Анализ оплаты ДДУ в строительстве корпусов 18-18А в жилом комплексе «Квартал Триумфальный» (ранее — ЖК «Кутузовская миля») позволил установить факты махинаций с перепродажей жилья. Изучение материалов провел исполняющий обязанности конкурсного управляющего компании-застройщика «ФЦСР», который поделился своими выводами в рамках заседания комитета кредиторов «ФЦСР» в понедельник (29 апреля). Такую информацию передает портал «Экономика сегодня».

В ходе анализа удалось установить факт продажи бывшим директором «ФЦСР» Максимом Кретовым в пользу аффилированных лиц квартир по заниженной стоимости. В свою очередь, те продали квартиры по рыночной цене третьим лицам. Это привело к возникновению задолженности перед «ФЦСР» в размере более 2 миллиардов рублей. Документ с полученными данными и материалы комитета кредиторов были отправлены в суд.

Отметим, что с октября 2018 году «ФЦСР» находится на стадии банкротства. Центр негосударственных экспертиз «Индекс» установил, что на достройку корпусов 18-18А понадобится порядка 3,6 миллиарда рублей. Достроить объект своими силами девелопер не в состоянии — отсутствуют активы. Регулятор отрасли «Москомстройинвест» может повысить инвестиционную привлекательность корпусов 18-18А за счет передачи новому инвестору прав на застройку корпусов 15-16.



