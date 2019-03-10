Девальвация неизбежна? Аналитики предрекли падение рубля из-за сезона отпусков

Туристы могут лишиться заветного отдыха, так как апрельские прогнозы аналитиков о стабилизации курса рубля не нашли своего подтверждения.

Аналитики финансового рынка предрекли скорое падение российского рубля по отношению к иностранной валюте. Произойти это может из-за приближающегося сезона отпусков, сообщает информационное агентство VladTime.

По данным специалистов в экономической отрасли, спрос на доллар и евро во второй половине мая стал привычным явлением среди граждан. Летом большинство россиян отправятся на заграничный отдых, заранее купив необходимую валюту. Финансисты, считая, что девальвация рубля в сложившейся ситуации неизбежна, непрозрачно намекают, что россияне сами виновны в ослаблении рубля в начале отпускного сезона.

Предположительно американский доллар закрепится на отметке в 65 рублей, а евро вырастет до 72,5 рублей.

Складывается впечатление, что, выдвигая подобные предположения, аналитики призывают россиян отказаться от заграничного отдыха и остаться дома, чтобы спасти рубль от очередного падения. Как показывает многолетний опыт, снижение национальной валюты на фоне доллара и евро не всегда случается по вине отдыхающих. Значительную роль играют цены на нефть и мировые санкции, направленные на дестабилизацию российской экономики.