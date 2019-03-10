Девальвация неизбежна? Аналитики предрекли падение рубля из-за сезона отпусков

Сегодня, 15:15 \\ Экономика

Туристы могут лишиться заветного отдыха, так как апрельские прогнозы аналитиков о стабилизации курса рубля не нашли своего подтверждения.

Аналитики финансового рынка предрекли скорое падение российского рубля по отношению к иностранной валюте. Произойти это может из-за приближающегося сезона отпусков, сообщает информационное агентство VladTime. 

По данным специалистов в экономической отрасли, спрос на доллар и евро во второй половине мая стал привычным явлением среди граждан. Летом большинство россиян отправятся на заграничный отдых, заранее купив необходимую валюту. Финансисты, считая, что девальвация рубля в сложившейся ситуации неизбежна, непрозрачно намекают, что россияне сами виновны в ослаблении рубля в начале отпускного сезона.

Предположительно американский доллар закрепится на отметке в 65 рублей, а евро вырастет до 72,5 рублей.

Складывается впечатление, что, выдвигая подобные предположения, аналитики призывают россиян отказаться от заграничного отдыха и остаться дома, чтобы спасти рубль от очередного падения. Как показывает многолетний опыт, снижение национальной валюты на фоне доллара и евро не всегда случается по вине отдыхающих. Значительную роль играют цены на нефть и мировые санкции, направленные на дестабилизацию российской экономики.

Поделиться новостью:
Автор - Алена Корнеева
Главное за неделю

Друзья Сергея Доренко рассказали, что в день смерти он сел на мотоцикл пьяным - СМИ

Причиной сердечного приступа, во время езды на мотоцикле, могло оказаться алкогольное...

Самая красивая и богатая женщина-сантехник живет в Великобритании

 30-летнюю Карли Гэйл называют самой красивой женщиной-сантехником. Она живет в...

Яндекс.Еда поздравила с Днем Рождения помятыми бургерами

Осуществив заказ в McDonalds через сервис Яндекс.Еда, молодой человек получил помятую еду...

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

Очевидцы рассказали о падении Сергея Доренко с мотоцикла и его гибели

 Инцидент произошел в столице 9 мая. Смерть, как сообщается, наступила по естественным...

Трампу по лбу? Россия не намерена поддерживать гонения США на Иран

Кремль не испугала антииранская истерика Вашингтона, и Россия продолжит сотрудничать с...

Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон...

«Это оккупация»: Германия намерена оспорить законность военных баз США в Европе

 После майских выборов в Европарламент Германия намерена оспорить законность военных баз...

Россияне: Причина трагедии в Шереметьево - неопытность экипажа «Аэрофлота»

Сырой самолёт, слабая система, халатные сотрудники Шереметьево - роковой путь к смерти...

«В окно посмотри»: Россияне высмеяли Зеленского за слова об ушедшем нацизме

Почти президент игнорирует задержания активистов, провокации праворадикалов и глумление...

По мотивам песен Татьяны Булановой сняли сериал

 Режиссер Александр Кананович снял сериал по мотивам песен Татьяны Булановой. Работа...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ