Нацбанк озвучил реальные риски экономики Украины

Сейчас НБУ продолжает либерализацию валютного рынка, которая длится с 2016 года. По сообщению пресс-службы регулятора, к текущему моменту сохраняются риски для макроэкономической стабильности.

В период 2016—2018 годов в Украине наблюдалось улучшение основных экономических показателей, несмотря нестабильную военную ситуацию. Эксперты НБУ утверждают, что два года подряд экономика держалась на показательном уровне, и в 2019 году Нацбанк планирует двигать экономику Украины в этом направлении, стабилизируя гривну. Однако НБУ озвучил реальные риски, которые могут помешать стабилизации экономики Украины.

Предсказуемо, что в списке таких рисков оказался конфликт на на Донбассе. На второй позиции в списке НБУ оказались ограничения на торговые отношения с Российской Федерацией. Кроме того стабилизироваться украинской экономике может помешать погашение внешнего долга, который необходимо вернуть в период ближайших двух лет.