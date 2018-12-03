О последствиях включения России в список «валютных мошенников» Минфином США рассказали аналитики

В США уверены, что валютные манипуляции России и Китая направлены на подавление торгового преимущества Белого дома и ликвидацию лидирующей позиции на мировом рынке, как сообщает Bloomberg. Эксперты рассудили, каких последствий стоит ждать россиянам.

Администрация Дональда Трампа, впервые с 1994 года, объявила о расширении списка стран до 20 государств, которые манипулируют валютой ради укрепления экономики государства на миром рынке. В этот список войдут Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Ирландия и Малайзия, если не начнут соответствовать общим критериям.

Вопрос о КНР стоит ребром еще со дня избрания Дональда Трампа президентом США — тогда он поклялся, что Китай войдет в список «валютных мошенников» в первый день его правления. Однако министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Пекин не соответствует критериям манипулятора, установленным Конгрессом.

Помимо КНР, по сообщению Bloomberg, Минфин США готов включить в этот список Россию и Европейский союз. Если ситуацию с Евросоюзом пока ни Трамп, ни Мнучин не прокомментировали, то с РФ все более менее ясно.

Россия и КНР, по словам Минфин США, осознанно девальвировали свои валюты, чтобы с ними было гораздо сложнее конкурировать, что не позволяет Белому дому «отсиживаться» в лидерах мирового экспорта слишком долго — шаткая позиция.

Факт на данный момент остается недоказанным, однако аналитики уже попытались оценить возможные риски, если Россия окажется в списке.

Кремль может попасть под удар новых американских санкций, которые и без того старательно «перекрывают кислород» россиянам. Возможные ограничения политиков и олигархов могут привести к новым финансовым «поборам», как это было в случае с Дерипаской.

«Также есть серьезный разрыва отношений торговых партнеров России с Москвой, а импортозамещение еще не на том уровне, чтобы себе это позволить», — рассуждают эксперты.

Однако, в этом же случае, Россия может заключить «особый торговый пакт» с Китаем и рядом стран из списка, который позволит выдавить Америку с позиций мирового лидера, а также усилить экономические связи с этими странами.