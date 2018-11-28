Дефолт КНР близок: Российский рубль попал на «линию огня» в торговых войнах Китая и США – эксперты

Bloomberg предрёк китайскому рынку облигаций дефолт уже в 2019 году, а в Кремле допустили, что экономическая лихорадка КНР ослабит национальную валюту России.

Китай уже в ближайшие месяцы может пережить серьёзные финансовые потрясения. Местный рынок ценных бумаг страдает от мер, которые вводит местное правительство для борьбы с теневым сектором экономики. Bloomberg предрекает, что всё это может закончиться крупнейшим в истории КНР дефолтом в размере $13 трлн. Эксперты агентства считают, что сейчас в Китае надувается такой же долговой пузырь, что был в США в 2007 году.

Сообщается, что китайские участники рынка в первые четыре месяца 2019 года уже успели объявить дефолт по внутренним облигациям на сумму $5,8 млрд. Меры правительства Китая по давлению на банковский сектор с целью стимулировать малый и средний бизнес в ущерб теневой экономике могут оттолкнуть внутренних и внешних инвесторов, что поставит экономику КНР в крайне тяжёлое положение, считают в Bloomberg. И это всё происходит на фоне торговой войны с США.

Уже завтра Штаты вводят повышение пошлин с 10% до 25% на товары из Китая, что американский президент назвал ответом и наказанием за «плохое поведение». Всё это может сказаться и на России.

Эксперты отмечают, что российский рубль попал на «линию огня» в торговых войнах Китая и США из-за зависимости от внешних факторов. Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов признал, что национальная валюта РФ пострадает из-за противостояния Вашингтона и Пекина. Дефолт на рынке ценных бумаг КНР также добавит негатива Центорбанку России.

В то же время Белоусов подчеркнул, что в Кремле и правительстве готовы к подобным вызовам и успели предусмотреть риски от американо-китайских торговых войн. По мнению эксперта, несмотря на то, что давление на Пекин со стороны США усиливается и дефолт в КНР близок, Россия знает, как удержать позиции рубля в разумных пределах. Серьёзного урона экономике РФ эти явления не принесут, считает Белоусов.