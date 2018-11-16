«Нумирабис» не пройдет! Путин потребовал забыть о «переносах» в нацпроектах

Сегодня, 18:33 \\ Экономика

Работу нужно выполнять в срок, качественно и без «подгонок» под конкретного заказчика.

Президент России Владимир Путин жестко высказался о требованиях к реализации нацпроектов. Глава государства заявил, что практику переносов и опозданий нужно искоренить полностью, ведь если появляется задержка в чем-то одном, то это по цепочке тянет за собой все остальные работы. При этом российский лидер допускает исключения, но в очень редких случаях и при «железных» аргументах. Об этом Путин рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Критике со стороны президента подверглась и система, при которой конкурсы проводятся под конкретного заказчика. Владимир Владимирович резко осудил кумовство и потребовал прекратить проводить конкурсы таким образом, чтобы контракт получал тот производитель, который сделал более экономически обоснованное предложение, та не тот, который в хороших отношениях с распорядителем денег.

Президент подчеркнул, что люди должны видеть реальные результаты реализации нацпроектов, а не расплывчатые обещания и графики и диаграммы, которые для них сродни китайской грамоте. Владимир Путин призвал забыть о «переносах», ведь нацпроекты играют важную роль для экономической и социальной сферы.

Не секрет, что руководители нацпроектов до недавних пор действовали, как вымышленные зодчие из фильма «Астерикс. Миссия Клеопатра». Теперь после выступления президента очевидно – «Нумирабис» больше не пройдет. К сожалению, друида с волшебным зельем у правительства нет, но зато в распоряжении у Кабмина появилось поручение президента об «инвентаризации нацпроектов». Это даст возможность выяснить, какой проект нуждается в увеличении срока на реализацию, а выполнение какого затягивается по неоправданным причинам. И вопрос «а на сколько можно опоздать?» даже подниматься не должен.

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Автор - Ева Луганская
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