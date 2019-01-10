Определились с союзниками: ЦБ переводит активы в Китай из США

Сегодня, 20:00 \\ Экономика

ЦБ также увеличил долю евро, отказываясь от «англосаксонской» валюты.

ЦБ РФ представил годовой отчёт о пополнении резервов за 2018 год. Из него стало известно, что Центробанк активнее переводит активы из неблагосклонных к российской экономике США и перенаправляет их в Китай. В цифрах это явление выгладит следующим образом: с 2,8% до 14,2% увеличилась доля юаней, и в то же время в два раза с 45,8% уменьшилась доля доллара.

Аналогичные изменения произошли на европейском рынке. ЦБ уменьшил долю фунтов стерлингов с 8,3% до 6%, при этом увеличив долю евро, используемого в Германии, с 21,7% до 31,7%.

Ранее СМИ сообщили о том, что Россия стала лидером прошлого года по скупе золота. Подобная динамика может свидетельствовать о приближающемся мировом кризисе, в котором Россия займёт наиболее выигрышную позицию, определившись с союзниками в лице Китая и Германии.

Сегодня уже не скрывается, что Германия отказывается сотрудничать с США. Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung заявило о крахе дружеских отношений между Германией и США после внезапной отмены визита в Берлин министра иностранных дел Майка Помпео.

Отмена произошла на фоне постановления США о повышении пошлины на китайскую продукцию на 200 млрд долларов с 10 мая. С января 2019 года президент Дональд Трамп заявил, что не будет принимать решение о повышении, пока Китай не определится с вектором развития торгово-экономических отношений с США. Когда все сроки истекли, и КНР очевидно повернулась к американским партнёрам спиной, США повысили пошлины до 25%.

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Автор - Олеся Куприна
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