Их услышали: Председатель СК РФ поручил повысить стипендии своим кадетам и студентам

Сегодня, 21:25 \\ Экономика

Учащиеся неоднократно жаловались на печальное материальное обеспечение.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сделал так, чтобы жалобы его подопечных на разных уровнях были услышаны. Так, он поручил повысить стипендии учащимся кадетских корпусов и высших учебных заведений. Вскоре кадеты будут получать 3000 рублей, а при поступлении в вуз их материальная поддержка возрастёт до 16 000 рублей.

Сегодня система СК РФ состоит из двух кадетских корпусов и кадетских классов в 18 общеобразовательных учреждениях в городах России. Численность учащихся исчисляется сотнями, поэтому у рядовых россиян возник резонный вопрос: за чьи деньги гуляют?

Как отметил сам председатель СК РФ, дополнительное финансирование из госбюджета для его поручения не потребуется. Своим студентам стипендии Бастрыкин будет выплачивать из имеющегося капитала СК. Однако на сколько его хватит и не претерпит ли система изменений, неизвестно.

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Автор - Олеся Куприна
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