Под гнётом санкций Morgan Stanley откажется от банковской деятельности в России

Сегодня, 01:41 \\ Экономика

Morgan Stanley откажется от банковской, брокерской и депозитарной лицензий, после чего ликвидирует эти подразделения.

Прекращение банковской деятельности инвестиционным банком запланировано на первый квартал 2020 года, как указано в отчётах российского подразделения за 2018 год.

Впрочем, американский конгломерат, открывший представительство в Москве ещё в 1994 году, не намерен полностью отказываться от бизнеса в России. После реструктуризации новая компания займётся оказанием консалтинговых услуг в области инвестиций и недвижимости. Своими планами руководство российского подразделение уже поделилось с Центробанком.

Отказ от банковской деятельности пресс-служба банка объясняет снижением клиентской активности, в чём отчасти виноваты антироссийские санкции, введённые Евросоюзом и Соединёнными Штатами.

Стоит отметить, что на фоне санкционного гнёта сокращением своего присутствия в России озаботились и другие крупные иностранные банки, в числе которых оказались немецкий Deutsche Bank и швейцарский Credit Suisse. 

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Автор - Анна Сар
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